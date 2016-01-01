أوصى نادي السيارات ADAC الألماني بالعناية بالسيارة جيدا بعد العودة من الرحلات الصيفية، وذلك لاستعادة رونقها.
وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي فحص الطلاء من حيث وجود أية خدوش أو أضرار ومعالجتها سريعا لمنع الصدأ.
بعد ذلك يتم فحص مستوى السوائل والزيوت واستكمال ملئها أو تغييرها إذا لزم الأمر. وعند ملاحظة أي فقدان زائد عن الوضع الطبيعي للسوائل، فيجب استشارة المراكز الفنية المتخصصة.
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التعليقات على بعد العودة من الرحلات.. كيف تعتني بسيارتك؟
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