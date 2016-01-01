

بعد العودة من الرحلات.. كيف تعتني بسيارتك؟ بعد العودة من الرحلات.. كيف تعتني بسيارتك؟

أوصى نادي السيارات ADAC الألماني بالعناية بالسيارة جيدا بعد العودة من الرحلات الصيفية، وذلك لاستعادة رونقها.



وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي فحص الطلاء من حيث وجود أية خدوش أو أضرار ومعالجتها سريعا لمنع الصدأ.



بعد ذلك يتم فحص مستوى السوائل والزيوت واستكمال ملئها أو تغييرها إذا لزم الأمر. وعند ملاحظة أي فقدان زائد عن الوضع الطبيعي للسوائل، فيجب استشارة المراكز الفنية المتخصصة.

قد يعجبك أيضا...

وينبغي أيضا إلقاء نظرة على الإطارات لفحصها بحثا عن أية أضرار والتحقق من عمق المداس الكافي.كما وينبغي أيضا ضبط ضغط هواء الإطارات على الحمل الحالي مرة أخرى بعدما تمت زيادته قبل الرحلة بسبب الحمل الزائد مثلا.وبطبيعة الحال يجب غسل الجسم الخارجي وتنظيف صندوق الأمتعة والمقصورة الداخلية. على أن يشمل هذا تنظيف النوافذ بعناية وخاصة من الداخل.​