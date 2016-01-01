هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارة المستعملة المستوردة للاستخدام الشخصي؟

تفاعلت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار أحد المتابعين بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة للاستخدام الشخصي.
وقالت الجمارك في ردّها على هذا الاستفسار: “إنه يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.
تجدر الإشارة إلى أنه يُسمح باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات للسيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، كما يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.
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