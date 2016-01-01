

هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارة المستعملة المستوردة للاستخدام الشخصي؟ هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارة المستعملة المستوردة للاستخدام الشخصي؟

تفاعلت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار أحد المتابعين بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة للاستخدام الشخصي.



وقالت الجمارك في ردّها على هذا الاستفسار: “إنه يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.



تجدر الإشارة إلى أنه يُسمح باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات للسيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، كما يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.