

بنكا الأهلي ومصر يقرران وقف إصدار شهادة الـ 15% الأعلى عائد في السوق بنكا الأهلي ومصر يقرران وقف إصدار شهادة الـ 15% الأعلى عائد في السوق

قرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب مصادر في البنكين.



وكان بنكا الأهلي وبنك مصر أطلقا في يوم 22 مارس الماضي، هذه الشهادة ذات العائد الأعلى في مصر، بأجل عام واحد.



وبلغ إجمالي حصيلة البنك الأهلي من الاكتتاب في شهادة الـ 15% أكثر من 275 مليار جنيه بعدد عملاء يزيد على 1.7 مليون عميل منذ إصدارها.