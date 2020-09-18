دول تسمح للمصريين بالسفر إليها بدون فيزا لقضاء رحلة سياحية

تشكل الفيزا أو تأشيرة السفر إلى دولة معينة عائقا لدى البعض بسبب صعوبة الحصول عليها والتي تنتهي أحيانا بالرفض، الأمر الذي يجعل البعض يتساءل عن بلاد يمكن السفر إليها من مصر، لا تحتاج إلى فيزا ومصاريفها الكبيرة أحيانا.
عمرو فهمي وميرنا أيمن اللذان يعملان في مجال السفر وأصحاب صفحة شهيرة على موقع "فيسبوك" يساعدان فيها الناس على اختيار الأماكن المناسبة لهم وفقا لتجاربهم العديدة سواء للسفر لمفردهم أو داخل رحلات جماعية بتكلفة اقتصادية وجودة عالية، يقدمان لـ "الوطن" دولا تسمح للمصريين السفر إليها بدون فيزا مسبقة.
وشرح عمرو أن ما لا يعلمه الكثيرون أن يوجد نحو 40 دولة تسمح للمصريين بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة: "في منها اللي بدون تأشيره نهائي ومنها اللي بتأشيره عند الوصول ".
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