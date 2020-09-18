

دول تسمح للمصريين بالسفر إليها بدون فيزا لقضاء رحلة سياحية دول تسمح للمصريين بالسفر إليها بدون فيزا لقضاء رحلة سياحية

تشكل الفيزا أو تأشيرة السفر إلى دولة معينة عائقا لدى البعض بسبب صعوبة الحصول عليها والتي تنتهي أحيانا بالرفض، الأمر الذي يجعل البعض يتساءل عن بلاد يمكن السفر إليها من مصر، لا تحتاج إلى فيزا ومصاريفها الكبيرة أحيانا.



عمرو فهمي وميرنا أيمن اللذان يعملان في مجال السفر وأصحاب صفحة شهيرة على موقع "فيسبوك" يساعدان فيها الناس على اختيار الأماكن المناسبة لهم وفقا لتجاربهم العديدة سواء للسفر لمفردهم أو داخل رحلات جماعية بتكلفة اقتصادية وجودة عالية، يقدمان لـ "الوطن" دولا تسمح للمصريين السفر إليها بدون فيزا مسبقة.



وشرح عمرو أن ما لا يعلمه الكثيرون أن يوجد نحو 40 دولة تسمح للمصريين بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة: "في منها اللي بدون تأشيره نهائي ومنها اللي بتأشيره عند الوصول ".

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وفيما يلي يرصد الثنائي أهم الدول سياحيا التي لا تحتاج إلى تأشيرة نهائيا أو فقط عند الوصول، للاستمتاع برحلة مميزة.ماليزيايمكن السفر إليها بدون فيزا لمدة ثلاثة أشهر.إندونيسيايستطيع الشخص السفر إلى إندونسيا بدون فيزا لمدة شهر.هونج كونجيمكن السفر إليها بدون فيزا لمدة ثلاثة أشهر.مكاويستطيع الشخص السفر إلى مكاو بدون فيزا لمدة ثلاثة أشهر.فيتنامتحتاج فيتنام فيزا عند الوصول (رسوم دخول).وهناك العديد من الدول الأخرى مثل لبنان وتنزانيا والأردن والمالديف جميعها يمكن السفر إليها بدون قلق الفيزا وصعوبة أوراقها ورسومها.