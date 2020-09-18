

"سيرك السيارات".. نوع جديد من الترفيه في زمن كورونا "سيرك السيارات".. نوع جديد من الترفيه في زمن كورونا

من دون خيمة أو مدرجات، قدم سيرك من كوريا الجنوبية عروضه أمام جمهور بقي أفراده داخل سياراتهم، في محاولة لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.



ويقام هذا العرض عادة في مايو من كل عام، لكنه أرجىء هذه السنة مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



ولكي لا يكون السيرك سببا في تفشي الفيروس، وجد المنظّمون أخيرا أن الحل يتمثل في إقامة العرض في الهواء الطلق، على طريقة الـ"درايف إن"، حيث يشاهده أفراد الجمهور وهم في سياراتهم.

وقال مدير مركز فنون الشارع في سيول، تشو بيونغهي: "من المهم جدا أن تقام الفنون التي يضمها السيرك، حتى في زمن الجائحة".وأضاف: "لذلك سعينا إلى إيجاد أفكار أخرى لكي نتمكن من إقامة السيرك، واعتمدنا خيار الدخول بالسيارات لأنه بدا الأكثر توفيرا للسلامة".ويُسمح لثلاثين سيارة بأن تكون موجودة أمام المسرح خلال كل عرض. وتبث العروض كذلك عبر الإنترنت، ويمكن مشاهدتها مجانا.وفي لافتة طريفة، فإن الجمهور يعبر عن إعجابه بالقفزات البهلوانية المميزة، باستخدام أبواق السيارات، بدلا من التصفيق.



