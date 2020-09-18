من دون خيمة أو مدرجات، قدم سيرك من كوريا الجنوبية عروضه أمام جمهور بقي أفراده داخل سياراتهم، في محاولة لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
ويقام هذا العرض عادة في مايو من كل عام، لكنه أرجىء هذه السنة مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ولكي لا يكون السيرك سببا في تفشي الفيروس، وجد المنظّمون أخيرا أن الحل يتمثل في إقامة العرض في الهواء الطلق، على طريقة الـ"درايف إن"، حيث يشاهده أفراد الجمهور وهم في سياراتهم.
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التعليقات على "سيرك السيارات".. نوع جديد من الترفيه في زمن كورونا
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