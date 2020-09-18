هنا تايلاند | حديقة تكافح القمامة بإرجاعها إلى أصحابها: يصل الأمر للحبس

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هنا تايلاند | حديقة تكافح القمامة بإرجاعها إلى أصحابها: يصل الأمر للحبس

أعلن المسؤولون عن حديقة «خاو ياي»، قرب عاصمة تايلاند بانكوك، أنهم سيعيدون القمامة الملقاة في المنطقة إلى أصحابها.

ومن المتوقع توصيل القمامة إلى منزل الشخص الذي رماها في الحديقة كتذكير بقاعدة النظافة والاهتمام بالطبيعة.

وقال وزير البيئة التايلاندي، واراوت سيلبا أرتشا: «أتمنى أن يكون هذا الحدث بمثابة رسالة قوية وواضحة لجميع زوار الحديقة، سواء التايلانديين أو الأجانب، بأننا لن نتسامح مع هذا النوع من السلوك الأناني وغير المسؤول».

ونشر الوزير صورًا للقمامة على «فيس بوك» التي تم إرسالها لمنازل زوار الحديقة المهملين عبر البريد السريع.

وشملت القمامة المرسلة زجاجات بلاستيكية وعلب وعبوات زجاجية، وأكياس للوجبات من بين مخلفات أخرى تركها الزوار أثناء زيارتهم للحديقة حسب «سبوتنيك».

وأكد الوزير التايلاندي أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة في المرات المقبلة بحق المخالفين الذين يلوثون الحدائق، وقال إن هذه القرارات ستشمل السياح أيضا.

ويعاقب المهملون في تايلاند بغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار أو السجن لمدة خمس سنوات.

المصدر: المصرى اليوم

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