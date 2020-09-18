أعلن المسؤولون عن حديقة «خاو ياي»، قرب عاصمة تايلاند بانكوك، أنهم سيعيدون القمامة الملقاة في المنطقة إلى أصحابها.
ومن المتوقع توصيل القمامة إلى منزل الشخص الذي رماها في الحديقة كتذكير بقاعدة النظافة والاهتمام بالطبيعة.
وقال وزير البيئة التايلاندي، واراوت سيلبا أرتشا: «أتمنى أن يكون هذا الحدث بمثابة رسالة قوية وواضحة لجميع زوار الحديقة، سواء التايلانديين أو الأجانب، بأننا لن نتسامح مع هذا النوع من السلوك الأناني وغير المسؤول».
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التعليقات على هنا تايلاند | حديقة تكافح القمامة بإرجاعها إلى أصحابها: يصل الأمر للحبس
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