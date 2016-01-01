

دعوة للمشاركة في مسابقة " تطبيقات ناسا" للأرض والفضاء دعوة للمشاركة في مسابقة " تطبيقات ناسا" للأرض والفضاء

مسابقة "هاكثون" تحديات وكالة ناسا الدولية (NASA Space Apps Challenge) تقام على مدى ثلاثة أيام بداية من 02 حتى 04 أكتوبر 2020 (اونلاين عن بعد)، وتشارك الجيزة في هذا التحدي الدولي (Space Apps GIZA) ضمن أكثر من 200 مدينة حول العالم.



وتهدف المسابقة الى وضع حلول وتطبيقات مبتكرة للمشاكل اللي بتواجها الأرض والفضاء بإستخدام بيانات ناسا مفتوحة المصدر بالتعاون مع شركائها من وكالات الفضاء العالمية ومع العديد من المؤسسات المحلية في مختلف دول العالم، حيث تلتقي فرق من خبراء، مبرمجين، فنانين، رواد أعمال، مهندسين، مصممين، طلاب ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم الفضاء والبيئة والمياه والعمران واخرى، من جميع أنحاء العالم للتعاون على وضع حلول تشاركية مبتكرة مفتوحة المصدر.





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وتطمح (Space Apps GIZA) الوصول الى أكبر عدد ممكن المواهب الشابة المصرية وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم وخراتهم في مجال التكنولوجيا والعلوم وتحليل البيانات وأيضاً المنافسة على المستوى المحلي والدولي.التحديات المطروحة هذا العام 2020 من قبل "ناسا" تتناول العديد من القضايا البيئية التى نواجها في مصر منها رصد وتحليل تلوث الهواء، تحديد مصادر الانبعاثات الكربونية (البصمة الكربونبة) وهي المسبب الاساسي للإحتباس الحراري، تصميم اداة لرصد السيول ومواقع حدوثها، وغيرها، بالإضافة الى التشجيع على تصميم وإخراج أعمال فنية من لوحات فنية وافلام وثائقية وأعمال موسيقية وغيرها، تحت شعار "طريق البشرية الى المريخ".للتعرف على المزيد من التفاصيل عن التحديات:https://2020.spaceappschallenge.org/challenges/المميزات والفوائد من المشاركة في المسابقة:عرض جميع الفرق والمشاريع المشاركة على موقع المسابقة.الإعلان عن الفائزين في المسابقة على موقع المسابقة ووسائل التواصل الإجتماعي.إذا وجد أن ظروف السفر أصبحت آمنة، سيتم دعوة الفائزين لزيارة موقع العمل الخاص بناسا.وشروط الإشتراك في المسابقة أن يكون المشارك لديه شغف بالتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، وجهاز كمبيوتر، واتصال انترنت مستقر، ومتفرغ في أيام المسابقة (اونلاين). والمشاركة مجانية. كل ما عليك القيام به هو بناء فريق، اختيار التحدي، تقديم الحل !التسجيل الآن في المسابقة مفتوح بالضغط على (Register now) من خلال رابط صفحتنا: https://2020.spaceappschallenge.org/locations/giza/event