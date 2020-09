5 خصائص في ساعة آبل تسهل العمل عن بُعد 5 خصائص في ساعة آبل تسهل العمل عن بُعد

تدعم ساعة آبل الذكية Apple Watch العديد من الخصائص، التي يمكن أن تساعد في إنجاز مهام العمل بشكل أكثر كفاءة، وسنستعرض فيما يلي المميزات، التي تساعد في العمل عن بُعد:



1- المساعد الصوتي سيري وتطبيق التذكيرات:



يعرض تطبيق (التذكيرات) Reminders في ساعة آبل تذكيرات (iCloud) مجمعة في القوائم الذكية والقوائم المخصصة نفسها التي تظهر في هاتف آيفون، كما يمكنك إضافة تذكيرات جديدة بسرعة باستخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri في الساعة لتذكيرك بأداء بعض المهام، فكل ما عليك فعله هو الضغط على زر الساعة الجانبي (Digital Crown) لاستدعاء سيري، ثم يمكنك قول ما تريد مباشرة.

قد يعجبك أيضا...

2- الإشعارات والبريد الإلكتروني:تتيح لك ساعة آبل تلقي إشعارات التطبيقات، التي تصلك في هاتفك، حيث لن يفوتك أي إشعار من التطبيقات، فيمكن تخصيص تلقي الإشعارات في ساعة آبل حتى تتمكن من الاستجابة في الحال أو الاطلاع عليها في الوقت الذي يناسبك، وذلك من خلال الخطوات التالية:انتقل إلى تطبيق (Watch) في هاتف آيفون.اضغط على علامة تبويب (ساعتي) My watch، ثم اضغط على خيار (الإشعارات).اضغط على خيار (Mirror iPhone Alerts From)، ومن هنا يمكنك إلغاء تحديد جميع التطبيقات التي لا تريد تلقي إشعارات منها في الساعة.3- إلغاء قفل أي حاسوب ماك Mac تملكه:يمكنك استخدام ساعة آبل الذكية في زيادة تأمين حاسب ماك، حيث تدعم الساعة ميزة تتيح لك إلغاء قفل أي جهاز ماك على الفور، إذا اقتربت منه أثناء ارتدائها، وذلك دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور، ولتفعيل هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:انتقل إلى الإعدادات في جهاز ماك.اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.اضغط على خيار (الأمان والخصوصية) Security & Privacy.ضمن علامة تبويب (عام) ستجد خيار (السماح لساعة آبل بإلغاء تأمين جهاز ماك) Allow your Apple Watch to unlock your Mac فعّله من خلال تحديد المربع الموجود بجواره.4- عرض مواقع الويب في شاشة الساعة:خصائص في ساعة أبل الذكيةيتيح لك إصدار نظام التشغيل (watchOS 5) أو أي إصدار أحدث النقر على روابط مواقع الويب في الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني لعرض المحتوى بتنسيق الويب المحسّن لساعة آبل الذكية، مع ميزات مثل: النقر المزدوج لتكبير المحتوى، كما يمكنك أيضًا استخدام الإيماءات للتنقل بين صفحات الويب، واستخدام بحث جوجل.5- تطبيق Voice Memos:خصائص في ساعة أبل الذكيةكما هو الحال في آيفون، يمكنك استخدام تطبيق (Voice Memos) في ساعة آبل لتسجيل الملاحظات الشخصية والأشياء التي يجب تذكرها أثناء العمل، وستُزامن المذكرات الصوتية التي تسجلها في الساعة تلقائيًا مع أجهزة آيفون وآيباد وماك إذا سجلت الدخول إليها باستخدام Apple ID نفسه.