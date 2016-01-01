

صور تكشف عن عاصفة جديدة على أكبر كوكب في النظام الشمسي صور تكشف عن عاصفة جديدة على أكبر كوكب في النظام الشمسي

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورا جديدة عالية الدقة لأكبر كوكب في النظام الشمسي، المشتري، وكشف عن عاصفة جديدة في خطوط العرض الشمالية.



وتُظهر أحدث الصور من هابل، التي أصدرتها ناسا يوم الخميس، كوكب المشتري وقمره الجليدي "أوروبا" في 25 أغسطس، عندما كان الكوكب على بعد 656 مليون كم (406 مليون ميل) من الأرض.



وتكشف الصورة عن ميزة جديدة في الغلاف الجوي للهيدروجين والهيليوم لعملاق الغاز، وهي عاصفة بيضاء ناصعة تمتد عبر خطوط العرض الشمالية الوسطى.

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وقالت ناسا إن العاصفة الجديدة ظهرت في 18 أغسطس، وتتحرك بسرعة 560 كم في الساعة (350 ميلا في الساعة). واكتُشفت عاصفتان أخريان في وقت لاحق على طول خط العرض نفسه، بواسطة التلسكوبات الأرضية.ووفقا لروسيا اليوم، تتمثل الميزة الأكثر بروزا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، في العاصفة الضخمة التي أطلق عليها اسم البقعة الحمراء العظيمة، التي تستمر في الانكماش في الحجم - كما حدث منذ ثلاثينيات القرن الماضي - لأسباب ما تزال غير مبررة.أما أسفل البقعة الحمراء العظيمة، فتوجد الميزة المعروفة باسم Oval BA، والتي أطلق عليها علماء الفلك في وكالة ناسا اسم "Red Spot Junior"، حيث ظهرت باللون الأحمر في عام 2006. ومنذ ذلك الحين تلاشت إلى اللون الأبيض، ولكن الصور الجديدة تظهر سوادها الأساسي.والتُقطت صور كوكب المشتري كجزء من مشروع رسم الخرائط السنوي في إطار برنامج إرث الكواكب الخارجية (OPAL). وأُطلق تلسكوب هابل الفضائي في مدار أرضي منخفض في عام 1990، وهو مشروع مشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اكتشفت الأجهزة الموجودة في تشيلي وهاواي، غاز الفوسفين في السحب فوق كوكب الزهرة. ويعتبر الغاز السام "علامة حيوية" قد تشير إلى وجود حياة على هذا الكوكب.