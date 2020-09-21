

تباين أسعار العملات اليوم الاثنين 21-9-2020 أمام الجنيه المصرى تباين أسعار العملات اليوم الاثنين 21-9-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 21-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:







سعر الدولار اليوم



انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

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