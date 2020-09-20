

«الكوسة بـ6 جنيهات والفاصوليا بـ15».. «الحر» يرفع أسعار الخضراوات بأسواق الجملة «الكوسة بـ6 جنيهات والفاصوليا بـ15».. «الحر» يرفع أسعار الخضراوات بأسواق الجملة

أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرف التجارية، عن أسعار الخضراوات في أسواق الجملة، خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، مؤكداً أن هذه الأسعار لأسواق الجملة فيما تزيد بطبيعة الحالة عند البيع في التجزئة وتتفاوت فيما بينها وفقاً لمعايير الجودة وأسعار الخدمات من منطقة إلى أخرى.



وقال «النجيب» إن أسعار السلع الاستراتيجية تشهد ثباتاً نسبياً منذ 9 أشهر بسبب توافر المعروض بعد زيادة الرقعة المنزرعة.



وسجل سعر البطاطس في أسواق الجملة 2 إلى 3 جنيهات، فيما سجل سعر البصل 3 إلى 4.5 جنيهاً، فيما سجل سعر الطماطم 2 إلى 2.5 جنيهاً.

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وقال النجيب أن بعض الخضراوات شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بر مصر خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أثرت بشكل سلبي على جودة المحاصيل، ومن بينها الخيار الذي سجل في أسواق الجملة سعر 4 إلى 5 جنيهات، فيما سجلت الكوسة 3 إلى 6 جنيهات وسجلت الفاصوليا 8 إلى 15 جنيهاً.وفي سياق متصل، أكد النجيب أن إنشاء البورصة السلعية سيساهم في إحداث عملية اتزان في السوق، ويحد من التلاعب بالأسعار بحيث تخضع عملية التسعير إلى آلية العرض والطلب، فيما ستحدث نوعاً من الشفافية والمكاشفة المجتمعية، وستساهم في تطوير مساهمات القطاع الزراعي في التصدير للأسواق العالمية.وأوضح النجيب أن البورصة السلعية ستتعامل في المستقبل القريب على الخضراوات والفواكه التي يمكن أن تخزن وتحفظ ومن بينها البرتقال والتمور؛ لكنها (البورصة) ستتعامل فور انطلاقها على الحبوب بشكل تجريبي حتى تعمم التجربة.