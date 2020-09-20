

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 21 سبتمبر.. وعيار 21 يفقد 4 جنيهات انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 21 سبتمبر.. وعيار 21 يفقد 4 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020، بقيمة تراوحت بين نحو 3 جنيهات و5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة الماضية بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 بلغ نحو 849 جنيها، وعيار 18 نحو 728 جنيه، وعيار 24 نحو 970 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6792 جنيها.