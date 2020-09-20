تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020، بقيمة تراوحت بين نحو 3 جنيهات و5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة الماضية بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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التعليقات على انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 21 سبتمبر.. وعيار 21 يفقد 4 جنيهات
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