

«أمان» تبدأ خطة طرح جزء من أسهمها بالبورصة العام المقبل «أمان» تبدأ خطة طرح جزء من أسهمها بالبورصة العام المقبل

قال حسام حسين، مدير القطاع المالي لمجموعة «راية القابضة للاستثمارات المالية» أن خطة طرح جزء من أسهم مجموعة «أمان للخدمات المالية» التابعة للمجموعة بالبورصة المصرية سيتضح على حد تقديره خلال 2021 بعد دخول البنك الأهلي كمستثمر استراتيجي في هيكل المساهمين وتحقيق حجم الأعمال المطلوب والوصول إلى مرحلة نضج كافية على استكمال النشاط.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن العام المقبل سيشهد تحديد الحصة المتوقعة للطرح، والقيم المتوقعة للأسهم وغيرها.



لفت إلى أن البنك الأهلي بدأ مرحلة الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة أقلية من أسهم مجموعة «أمان القابضة» التي يندرج تحت مظلتها ثلاث شركات هي أمان للمدفوعات الإلكترونية وأمان للتقسيط وأمان للتمويل متناهي الصغر، وتستهدف تلك الخطوة تحديد نسبة وقيمة الحصة المستهدفة وآليات ضخ استثمارات جديدة بالمجموعة .

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وأكد على أن الفترة الحالية لا تتفاوض المجموعة مع أي مساهمين آخرين للاستثمار في الشركة، بعد أن تلقت عروضًا للاستحواذ على حصص أقلية من حوالي 24 مؤسسة محلية وعالمية خلال الفترة الماضية.لفت إلى أن البنك الأهلى بدأ عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد تفاصيل الصفقة المحتملة، من حيث الحصة المستهدفة وقيمتها المالية.وأشار إلى أن مجلس إدارة «راية القابضة» ينتظر تحديد القيمة النهائية للحصة المستهدفة من قبل البنك الأهلى المصرى لاتخاذ قرار نهائى فى العرض المقدم، خاصة عقب إعلانه موافقة مبدئية مرهونة بتحديد نهائى للحصة والتقييم المالى لها.وأطلقت «راية القابضة» مجموعة «أمان» مطلع العام الجاري برأسمال 375 مليون جنيه فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة عاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأضافت أن عملية الهيكلة تمّت بعد حصولها على كل الموافقات الرقابية والحكومية المطلوبة لإتمام الهيكلة وعملية نقل الأسهم.وحققت «راية القابضة» خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى2.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 1.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.