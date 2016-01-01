دون أدوية.. طرق طبيعية لـ علاج الصدفية



علاج الصدفية علاج الصدفية

الصدفية هو اضطراب متكرر في المناعة الذاتية يتميز ببقع حمراء قشرية على الجلد، على الرغم من أنها تؤثر على بشرتك ، إلا أن الصدفية تبدأ في الواقع بعمق داخل جسمك في جهاز المناعة لديك.



كما إنها تأتي من الخلايا التائية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، صممت الخلايا التائية لحماية الجسم من العدوى والمرض، عندما تنشط هذه الخلايا عن طريق الخطأ وتؤدي إلى استجابات مناعية أخرى ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الصدفية.



ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز الطرق الطبيعية التى تساعدك في علاج الصدفية...

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منع جفاف الجلداستخدم المرطب للحفاظ على رطوبة الهواء في منزلك أو مكتبك، يمكن أن يساعد ذلك في منع جفاف الجلد قبل أن يبدأ.تجنب العطورتحتوي معظم أنواع الصابون والعطور على أصباغ ومواد كيميائية أخرى قد تهيج بشرتك، يمكن أن تجعل رائحتك رائعة ، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى التهاب الصدفية.أكل صحيقد يلعب النظام الغذائي دورًا في إدارة الصدفية، وقد يساعد التخلص من اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكريات المكررة والكربوهيدرات والكحول في تقليل النوبات التي تسببها هذه الأطعمة.تقليل التوتريمكن أن تكون أي حالة مزمنة مثل الصدفية مصدرًا للتوتر ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية.التوقف عن التدخينتجنب التبغ، قد يزيد التدخين من خطر الإصابة بالصدفية، إذا كنت مصابًا بالصدفية بالفعل ، فيمكن أن تجعل الأعراض أكثر حدة