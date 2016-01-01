علاجك في طعامك .. 10 أغذية تمد الجسم بالطاقة



أغذية تمد الجسم بالطاقة أغذية تمد الجسم بالطاقة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وهى:



١- الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا غنيًا للبروتين وحمض أوميجا 3 وعلى الرغم من أن جميع أنواع الأسماك تحتوي على بعض الأحماض الدهنية أوميجا 3، إلا أن هذه الأسماك الدهنية تعد من بين أفضل المصادر لهذه الأحماض: سمك السالمون ، السردين ، سمك الرنجة، الماكريل والأنشوجة.



٢- البروكلى

من الخضروات الصليبية، مثل القرنبيط، والكرنب ، واللفت. وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الكثير من الخضروات الصليبية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. وربما يكون هذا مرتبطًا بالآثار المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي توجد بها.

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٣- الأفوكادوأحد الأطعمة الخارقة في فائدتها لصحة القلب. إنه مليء بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون غير المشبعة الأحادية الصحية. كما أنه يحتوي على الكاروتينات والتوكوفيرول، التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.٤- الشاي الأخضرواحد من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها. إنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والسمنة، وغيرها من الحالات المرضية الأخرى. وترجع العديد من فوائده إلى خواصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.٥- الفلفليحتوي الفلفل على الكثير من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات. كما يوفر الفلفل كميات كبيرة من مضاد الأكسدة ، فضلًا عن أن الفلفل الحار يحتوي على حمض سينابيك وحمض الفيرليك، اللذين قد يقللان من الالتهاب.٦- العنبيحتوي العنب على مادة الانثوسيانين التي تعمل على تقليل الالتهاب. كما قد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة ومرض الزهايمر واضطرابات العين.٧- الكركميحتوي الكركم على كمية غنية من الكركمين، وهو مغذ قوي مضاد للالتهابات. لذلك فيعتبر الكركم من الأطعمة التي تقلل من الالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل ومرضى السكر، كما أن تناول الفلفل الأسود مع الكركم يمكن أن يعزز بشكل كبير من امتصاص الجسم للكركمين.٨- زيت الزيتونيعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز مضادا قويا جدا للالتهابات، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والحالات الصحية الخطيرة الأخرى.٩-الشوكولاتة الغامقةتعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية المضادة للالتهاب. فهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب. وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. ومن أبرز هذه المضادات هو الفلافانول وهو العنصر المسؤول عن تأثيرات الشوكولاتة المضادة للالتهابات والحفاظ على صحة الخلايا البطانية لشرايين القلب خاصه مع المدخنين.١٠- الكرزالكرز فاكهة لذيذة وغنية بمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والكاتيكين، التي تحارب الالتهاب.