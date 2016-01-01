انتبه.. أمراض ينقلها البعوض.. الأسباب والأعراض ونصائح الوقاية



أمراض ينقلها البعوض أمراض ينقلها البعوض

البعوض يحمل العديد من الامراض وتميل إلى الانتشار السريع عن طريق لدغة البعوض، علاوة على ذلك فإن الأمراض التي تنتقل إلى الناس عن طريق البعوض، هي : الشيكونغونيا وحمى الضنك وحمى الملاريا ونادرًا ما تُلاحظ العدوى مثل الحمى الصفراء ومرض فيروس زيكا .



ولذلك فيجب البقاء صحة جيدة والحفاظ على الأمراض التي ينقلها البعوض ، تستوجب اتباع جميع الاحتياطات وفقا ل indianexpress



هل تلاحظ أعراضًا مثل ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة وآلام المفاصل وألم النخاع والصداع المرتبط بالحمى؟ يمكن أن تكون الأمراض التي ينتشرها البعوض ناجمة عن طفيلي موجود في حمى الملاريا وفيروسات في حمى الضنك وقليل من الأمراض الأخرى، وبعض هذه العوامل المسببة للملاريا ، الشيكونغونيا ، أدت إلى أمراض لدى الناس لسنوات عديدة ، ولم يتم رصد إصابات نادرة مثل فيروس زيكا إلا مؤخرًا. التحضر والسفر والنمو السكاني هي العوامل التي زادت من قدرة البعوض على التكاثر وبالتالي تسبب الأمراض على نطاق واسع.

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قد يصاب الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق ، والسفر إلى المناطق التي تنتقل فيها الأمراض التي ينقلها البعوض ، وأولئك الذين يعملون في المختبرات مع عينات مصابة من أي أمراض ينقلها البعوض ، وكذلك العاملون في الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين بالأمراض التي ينقلها البعوض. يمكن أن يحدث انتقال العدوى عن طريق الجلد المكسور أو حتى الإصابة الحادة في الجسم. وبالتالي ، يجب على المرء أن يكون يقظًا وأن يعتني بما يكفي ليعيش حياة صحية.حمى الضنكيحدث هذا بسبب فيروس حمى الضنك. قد تظهر الأعراض بعد ثلاثة إلى أربعة عشر يومًا بعد الإصابة. قد يشمل ذلك ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام المفاصل والقيء والعضلات وحتى الطفح الجلدي. قد تستغرق فترة التعافي من يومين إلى سبعة أيام. حمى الضنك يمكن أن تتطور إلى حمى الضنك النزفية بالإضافة، وهو شكل أكثر شدة من المرض، والتي تشمل أعراض مثل نزيف تحت الجلد وحتى القيء المستمر. يمكن علاج حمى الضنك بشرب الكثير من السوائل والبقاء رطبًا وتجنب الجفاف. في حالة عدم استمرار الحمى ، يجب إدخال المريض إلى المستشفى وطلب العلاج.شيكونغونياهذا مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان من البعوض المصاب. قد تشمل الأعراض الحمى والتعب وآلام المفاصل والصداع وآلام العضلات وتورم المفاصل والطفح الجلدي. في معظم الحالات ، تتحسن حالة المريض في غضون أسبوع. ومع ذلك ، قد يستمر ألم المفاصل المزعج أحيانًا لأشهر أو حتى سنوات. لدى الشيكونغونيا بعض العلامات المشابهة لزيكا وحمى الضنك ، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ لها حيث تميل الأعراض إلى التداخل. وبالتالي ، هناك حاجة إلى تشخيص شامل لنفسه. لا تتجاهل الأعراض. بدلًا من ذلك ، اطلب العناية الطبية الفورية. يشمل العلاج شرب الكثير من السوائل ، والبقاء رطبًا عن طريق شرب كمية كافية من الماء ، وتناول الأدوية التي يوصي بها الطبيب فقط ، واتباع نظام غذائي متوازن.ملارياهذا المرض ناجم عن طفيلي. ينتقل الطفيل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصاب. يمكن للشخص الذي يعاني من الملاريا أن يعاني من أعراض مثل الحمى والقشعريرة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات والتعب والتعرق والصداع. خذ دواءً مضادًا للملاريا كإجراء وقائي في المناطق المعرضة للبعوض. للوقاية من ذلك: يجب مراقبة تراكم المياه المتسخة لمنع تكاثر البعوض ، ويجب على المرء تجنب الخروج دون ارتداء ملابس ذات أكمام كاملة. يمكن إعطاء الأدوية المضادة للملاريا وغيرها لعلاج الحمى للمرضى الذين يعانون من الملاريا.كيفية الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض* يميل الناس إلى الإصابة بالملاريا أثناء موسم الأمطار. وبالتالي ، من الضروري استخدام طارد البعوض وارتداء ملابس كاملة الأكمام لتجنب لدغات البعوض .* لا تمشي في المياه القذرة ولا تدع الماء يتجمد حول منزلك ، فهي أماكن تكاثر البعوض.* يجب اختيار الشاشات على الأبواب والنوافذ ، ولا تنس إصلاح الشاشات المكسورة أو التالفة على الفور. أغلق الأبواب والنوافذ غير المحصنة لمنع البعوض من دخول المنزل.* استخدم الناموسية فوق الأسرة دون أن تفشل خاصة إذا كان هناك أطفال في المنزل.* حدد الوقت بالخارج في الصباح الباكر أو في المساء ، عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.* لا تعطي البعوض أماكن للتكاثر. تخلص من المياه الراكدة في أشياء مثل الدلاء والإطارات. أحواض الطيور وأوعية الكلاب وأواني الزهور فارغة ونظيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وحافظ على نظافة محيطك.* التزم بنظام غذائي متوازن. اختر الأطعمة الملونة التي يمكن أن تساعد في تحسين المناعة. يمكن أن تساعد الأطعمة مثل البروكلي والجزر والكركم والزنجبيل في تقوية جهاز المناعة ، كما يمكن أن تكون مفيدة للبشرة والشعر. وبالمثل ، فإن الكركم غني بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ويمكن أن يساعدك في التخلص من السعال. يمكن أن يساعد الثوم في معالجة نزلات البرد لأنه يحمل مركبًا مضادًا لنزلات البرد يعرف باسم الأليسين والذي أظهر خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. تناولي أطعمة غنية بفيتامين (ج) اشرب الكثير من الماء وتأكدي من أن الماء يغلي من وقت لآخر.* لا تأكل الأطعمة التي لا معنى لها وتجنب التلوث المتبادل للأطعمة. لا تأكل الفاكهة والخضروات المقطوعة لفترة أطول لأنها يمكن أن تصاب بالبكتيريا. لا تأكل في الخارج أو الوجبات السريعة أثناء الرياح الموسمية.* يمكن للقاحات أن تمنع بعض الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنكنصيحة: الحالات الشديدة من الأمراض التي ينقلها البعوض يمكن أن تسبب الوفاة. لذلك ، لا تهمل الأعراض الخاصة بك. ابحث عن العلاج في الوقت المناسب وعيش حياة صحية.