احذر من وضع المعجون بكمية كبيرة على فرشاة الأسنان



معجون الأسنان معجون الأسنان

نجد في إعلانات معجون الأسنان المعلن وهو كمية معجون كبيرة تغطي الفرشاة من أولها إلى آخرها وهذا من شأنه أن يوصل للعقل رسالة لا إرادية معتقدا أنها الكمية الصحيحة للمعجون على الفرشاة لذا فهذا الاعتقاد خاطئ.



وكانت آخر توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ADA تحدد كمية المعجون على الفرشاة على حسب عمر الطفل، يعني:



- مع ظهور أول سن في فمه إلى غاية 3 سنوات تكون الكمية مسحة واحدة أو بحجم حبة الأرز

- من 3 إلى 6 سنوات تكون بحجم حبة البازلاء

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عند إكثار الكمية:-- يحدث التفلور #flurose أو تسمم الأسنان بالفلورايدهي حالة تصيب الأسنان لما تزيد كمية عنصر الفلور في الجسم وتظهر على شكل بقع من اللون الأبيض أو اللون الأصفر حسب شدة الحالة.ملاحظةالفلور هو أهم مادة من معجون الأسنان، وهي المادة المسؤولة عن حماية أسناننا من التسوس عندما تكون نسبته لا تتجاوز التركيز الموصى به،مادة الفلور لما يزداد تركيزها في الجسم على حجم ووزن الطفل الصغير سيكون لها تأثير سلبي على الأسنان والعظام les os والاوتار les articulation .