احذر من وضع المعجون بكمية كبيرة على فرشاة الأسنان

نجد في إعلانات معجون الأسنان المعلن وهو كمية معجون كبيرة تغطي الفرشاة من أولها إلى آخرها وهذا من شأنه أن يوصل للعقل رسالة لا إرادية معتقدا أنها الكمية الصحيحة للمعجون على الفرشاة لذا فهذا الاعتقاد خاطئ.
وكانت آخر توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ADA تحدد كمية المعجون على الفرشاة على حسب عمر الطفل، يعني:
- مع ظهور أول سن في فمه إلى غاية 3 سنوات تكون الكمية مسحة واحدة أو بحجم حبة الأرز
- من 3 إلى 6 سنوات تكون بحجم حبة البازلاء
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