أهم النصائح للتحكم فى ارتجاع المرئ



ارتجاع المرئ ارتجاع المرئ

يعد ارتجاع المرئ من اكثر المشاكل الصحية التي تواجه الكثير من الاشخاص وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية أهم النصائح الهامة للتحكم بأعراض ارتجاع المعدي المريئي .



تجنب الأطعمة الدسمة و الغنية بالدهون وتجنب الأطعمة المسببة للأعراض والتي قد تختلف من شخص لآخر

مضغ الطعام جيدا وتناول وجبات صغيرة متعددة عوضا عن الوجبات الكبيرة

تجنب النوم أو الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة يفضل أن تكون آخر وجبة قبل النوم وجبة خفيفة والانتظار ۲-۳ ساعات قبل النوم

رفع الرأس أثناء النوم

بحيث يكون الرأس و الأكتاف أعلى من مستوى الجسم قليلا ليساعد في تقليل أعراض الارتجاع ولتجنب الآلام الظهر والرقبة في حال رفع الرأس فقط

الامتناع التام عن التدخين

عدم الإكثار من المنبهات كالشاي والقهوة والمياه الغازية

تنظیم ساعات النوم والحرص على ممارسة الرياضة

في حال استمرار الأعراض يجب التوجه لطبيبك والقيام بالكشف السريري و جدولة المنظار العلوي للجهاز الهضمي إذا كان هناك داعي طبي لذلك وبعدها يتم وصف العلاج المناسب

