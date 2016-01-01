أثار مانشيت لصحيفة يونانية غضب السلطات في تركيا، لدرجة أنها قررت استدعاء السفير اليوناني في أنقرة، مع سيل من الانتقادات لآثينا وصحافتها.
وعقب إدانة الخارجية التركية إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان في إحدى الصحف، خرج وزير الدفاع خلوصي أكار ليؤكد أن استخدام عنوانا مسيئا لأردوغان سيظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية.
وأدان وزير الدفاع التركي العبارة "المنحطة" التي جاءت في عنوان الصحيفة اليونانية، زاعما أن لا علاقة لها بالعمل الصحفي.
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التعليقات على بعد إهانة أردوغان.. وزير الدفاع التركي يشن هجوما على صحف اليونان
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