توضيح عاجل من الداخلية البحرينية بشأن إحباط مخطط إرهابي ضخم

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صورة الخبر: وزارة الداخلية البحرينية
وزارة الداخلية البحرينية

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا توضيحيا بشأن ما ورد عن "إحباط مخطط إرهابي كبير في البحرين"، مشيرة إلى أن القضية المشار إليها تعود لبداية العام الجاري.

وذكرت الداخلية البحرينية أن القضية لا تزال أمام المحكمة، ومن ثم فإنها ليست بجديدة، كما أن نشر تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الاسلوب ، يؤثر على سيرها أمام القضاء، بحسب صحيفة "الوطن البحرينية".

وتابعت الوزارة في بيان "كان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي وفي هذا السياق فإننا نهيب بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال.

وقالت الوزارة البحرينية إن طريقة العرض الصحفي حسبما نشرت صحيفة "أخبار الخليج" أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا.

المصدر: elbalad

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