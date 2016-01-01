ذكرت الشرطة الكندية أن الطرد المحتوي على مادة سامة الذي جرى إرساله إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يكون مصدره كندا، حسب المعلومات الأولية لمكتب التحقيقات الفدرالي.
ونقلت قناة "CBC News" الكندية عن المتحدث الرسمي باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية، دان برايان، اليوم الأحد، أنها "تلقت طلب مساعدة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بشأن رسالة مشبوهة تم توجيهها إلى البيت الأبيض".
وأضاف برايان أن "المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها في إطار التحقيق ترجح أن الرسالة مصدرها كندا"، لافتا إلى أنه لا يمكنه ذكر مزيد من التفاصيل حاليا.
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التعليقات على مكتب التحقيقات الفدرالي يحدد مصدر طرد سام تم إرساله إلى ترامب
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