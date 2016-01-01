كيف تصلي صلاة المغرب ؟.. 13 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون



كيف تصلي صلاة المغرب ؟ كيف تصلي صلاة المغرب ؟

كيف تصلي صلاة المغرب في وقتها ؟ لعله من الأسئلة التي يبحث عنها أولئك المستجدون في الصلاة، بعدما هداهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم إلى خير ما يحبه ويرضاه، حيث إن الصلاة من أركان الإسلام الخمسة ، فنجده عز وجل يأمرنا بالمحافظة على الصلوات وتأمل خلقه وتدبر آياته في أكثر من موضع بالقرآن الكريم، وحيث إن صلاة المغرب تعد آخر صلوات النهار، إلا أنها تختلف عن صلاة العصر والظهر، فصلاة المغرب وتر فيما أن عدد ركعات النهار أربع، وهو الأمر الذي يطرح سؤالا: ما فضل صلاة المغرب في وقتها ، ومن ثم كيف تصلي صلاة المغرب لاغتنام فضلها العظيم؟.



كيف تصلي صلاة المغرب؟

كيف تصلي صلاة المغرب ؟ ، يصلي المسلم ركعتين، وعند الانتهاء من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول، وصلاة المغرب هي صلاة ثلاثية، أي ثلاث ركعات مفروضة، وفيها يصلي المسلم الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، ويقرأ في الركعة الثالثة من صلاة الفريضة سورة الفاتحة فقط.



كيفية صلاة المغرب

كيفية صلاة المغرب ، الركعة الأولى: يفتتح المسلم صلاته بتكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة وما تيسّر من آيات القرآن الكريم، ثمّ يركع، ثمّ يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية مع الفصل فيما بينهما بجلوس قصير، ثمّ يقف المصلي لأداء الركعة الثانية. الركعة الثانية: تصلى الركعة الثانية كما صُليت الركعة الأولى، ويزيد المصلي عليها بأن يقرأ التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية، ثمّ يقف لصلاة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة: تصلى الركعة الثالثة كما صُليت الركعة الثانية مع قراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة، ويختم المصلي صلاته بالتسليم عن اليمين أولًا ثم عن الشمال.

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كيف تصلي سنة صلاة المغرب؟كيف تصلي سنة صلاة المغرب؟. صلاة السنن الرواتب تجبر النقص الحاصل في الفرائض، والصلاة خير العبادات التي يمكن أن يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولصلاة المغرب ركعتا سنة بعدية، يصليهما المسلم بعدَ الصلاة المفروضة.كيف تصلى صلاة المغرب قصرا؟كيف تصلى صلاة المغرب قصرا؟ ، فقد ورد أن المغرب لا يقصر، يصلي ثلاث ركعات كما هو، فإن قصرت أي صليته ركعتين تجب عليك اعادته اي صلاته مرة ثانية، والذي يقصر هو الصلاة الرباعية فقط وهي { الظهر -العصر -العشاء } فقط وما سواها لا يقصر.وقت صلاة المغربيبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث (إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ) [صحيح البخاري].تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها من المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.قضاء صلاة المغربتقضى صلاة المغرب الفائتة في وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة العشاء، حيث يبدأ المصلي بصلاة العشاء ثم ينهيها ويبدأ بصلاة المغرب بعدها.صلاة المغربصلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل.عدد ركعات صلاة المغربعدد ركعات صلاة المغرب : يبلغ عدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات، وتشتمل هذه الركعات الثلاث على تشهد أوسط يلي أول ركعتين منها، وتشهد آخر يكون في نهاية الركعة الثالثة، عدد ركعات السنن الرواتب لصلاة المغرب: السنن الرواتب المؤكدة مع صلاة المغرب هي ركعتان بعدها، أما السنن الرواتب المستحبة مع صلاة المغرب فهي ركعتان قبلها.فضل صلاة المغرب في وقتهافضل صلاة المغرب في وقتها ، قد ورد فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى بصلاة المغرب في وقتها لاغتنام فضلها العظيم، ومنه:1- من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.2- سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب .3- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.4- طيب النفس وصفاؤها.4. حصد الحسنات صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.5- والدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.