خالد الجندي: تركنا السُنة الحقيقية ونعيش جاهلية عقل.. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تطيب المرأة أي وضع العطر، خارج المنزل، قد ذهب العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال، فالأول حرمه، وهذا من النادر خاصة اذا كانت هذه المرأة تنوى نية سيئة.



أوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الثانى بالكراهة، وهنا لم يصل إلى الحرمة، والثالث بالإباحة، وهو عن صحابيات النبى محمد صلى الله عليه وسلم.



وأشار إلى أن الإباحة جاءت فى حديث لصحابيات النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين عَائِشَة بنت طَلْحَة عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: كُنَّا نضمخ وُجُوهنَا بالمسك المطيب قبل أَن نحرم، ثمَّ نحرم فتعرق فيسيل على وجوهنا، فيراه النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعنا"، موضحا أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لو أراد منعه لكان هنا، نحن الآن نترك السنة الحقيقية، ونعيش جاهلية عقل، بسبب عدم فهمنا لأمور الدين، فأصبحنا نتهم النساء بالزنا لمجرد خروجهم بالعطر.

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وفي بداية حلقة اليوم الأحد استنكر نسب فتوى لدار الإفتاء لم تصدر عنها، وهي تحريم التحفيل بين جماهير كرة القدم ما يعد مصيبة، منوهًا بأن فتوى التحفيل هي محاولة من بعض العلمانيين للإساءة إلى الإسلام، قائلًا: "أن تنسب لأحد الأشخاص كلاما لم يقله هذه مصيبة".واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، لافتًا إلى أن هذه الآية كأنها غريبة وليست من القرآن لدى الجمهرة من الناس.وأضاف أن أهل الشر وجماعات الظلام الله يهديهم، ينشرون الشائعات فيقوم الناس بتداولها، موضحًا أن حديثه دفاع عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أحد قادة المؤسسة الدينية ورموز الأمة التي لها احترام خاص، معقبًا: "مش عارفين يزجوا بدار الإفتاء في أي فتنة، ويحاولوا اللعب بعقول الناس باستغلال دار الإفتاء".ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عالم عجيب طالما حذرنا منه، موضحًا أن مواقع التواصل تداولوا فتوى التحفيل على أنها صادرة عن دار الإفتاء المصرية، مشددًا على أن التيار العلماني يلتقي مع تيار جماعات الإسلام السياسي، وكل منهم يحاول الإساءة للدين الإسلامي.