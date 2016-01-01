الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت في المنزل

يعد حمام الزيت من أفضل طرق العلاج الطبيعي التى تحافظ على الشعر بشكل صحي، كما يجب الاهتمام بعمل حمام الزيت بخطوات صحيحة كل فترة؛ للاهتمام بالشعر وتحسين حالته، لهذا سنتعلم معًا الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت للشعر في البيت، مثل أمهر مصففي الشعر للحصول على نتيجة مثالية وسريعة.
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- تخلط الزيوت الطبيعية المناسبة للشعر مثل زيت الزيوت وجوز الهند واللوز أو أحد منهم منفصل أو أي أنواع زيوت طبيعية أخرى للشعر.
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