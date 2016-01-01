الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت في المنزل



حمام الزيت حمام الزيت

يعد حمام الزيت من أفضل طرق العلاج الطبيعي التى تحافظ على الشعر بشكل صحي، كما يجب الاهتمام بعمل حمام الزيت بخطوات صحيحة كل فترة؛ للاهتمام بالشعر وتحسين حالته، لهذا سنتعلم معًا الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت للشعر في البيت، مثل أمهر مصففي الشعر للحصول على نتيجة مثالية وسريعة.



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- تخلط الزيوت الطبيعية المناسبة للشعر مثل زيت الزيوت وجوز الهند واللوز أو أحد منهم منفصل أو أي أنواع زيوت طبيعية أخرى للشعر.

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- بحمام مائي ساخن، يدفى خليط الزيوت وذلك بوضع وعاء الزيوت على وعاء كبير به مياة مغلية.- يدلك الشعر المبلل قليلًا وفروة الرأس بخليط الزيوت وهو دافئ ويغطى ويوزع على الشعر بالكامل.- يغطى الشعر بـ بونية الشعر للحصول على نتيجة مثالية، ويلف بفوطة نظيفة ساخنة مع مراعاة تغيرها عندما تجف حتى نحصل على نتيجة مثالية من حمام الزيت.-اتركي حمام الزيت على الشعر ملفوف بالفوطة الساخنة مدة لا تقل عن ساعة او اكثر.- يغسل ويشطف الشعر جيدًا بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر .- يكرر حمام الزيت مرة أسبوعيًا على الأقل لضمان تطرية الشعر وتغذيته والحصول على أفضل نتيجة.