بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرواسون الجبنة

يعد الكراوسون من أشهى الوجبات الخفيفة التى يحرص الكثيرون على تناولها بين الوجبات .
ونقدم لك طريقة عمل كرواسون بالجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة
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مقادير كرواسون الجبنة
4 كوب دقيق
نصف كوب لبن بودرة
ماء
رشة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة سمنه
2 بيض
عصير ليمون
جبنة رومي
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