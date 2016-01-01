بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرواسون الجبنة



طريقة عمل كرواسون الجبنة طريقة عمل كرواسون الجبنة

يعد الكراوسون من أشهى الوجبات الخفيفة التى يحرص الكثيرون على تناولها بين الوجبات .



ونقدم لك طريقة عمل كرواسون بالجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة

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مقادير كرواسون الجبنة

4 كوب دقيق

نصف كوب لبن بودرة

ماء

رشة ملح

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية



ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة سمنه

2 بيض

عصير ليمون

جبنة رومي

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طريقة تحضير كرواسون الجبنة* اخلطي الدقيق مع الخميرة والبن البودرة والسكر ورشة الملح* ضيفي السمنة ثم ضيفي البيض وعصير الليمون* ضيفي الماء بالتدريج حتى الحصول على عجينة* أفرديها طبقات ورشيها بالجبنة الرومى وطبقيها مثلثات* ضعى على الوجه جبنة رومى وضعيها فى صينية الفرن حتى النضج ثم قدميها