بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرواسون الجبنة

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طريقة عمل كرواسون الجبنة

يعد الكراوسون من أشهى الوجبات الخفيفة التى يحرص الكثيرون على تناولها بين الوجبات .

ونقدم لك طريقة عمل كرواسون بالجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة
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مقادير كرواسون الجبنة
4 كوب دقيق
نصف كوب لبن بودرة
ماء
رشة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة سمنه
2 بيض
عصير ليمون
جبنة رومي

طريقة تحضير كرواسون الجبنة
* اخلطي الدقيق مع الخميرة والبن البودرة والسكر ورشة الملح

* ضيفي السمنة ثم ضيفي البيض وعصير الليمون

* ضيفي الماء بالتدريج حتى الحصول على عجينة

* أفرديها طبقات ورشيها بالجبنة الرومى وطبقيها مثلثات
* ضعى على الوجه جبنة رومى وضعيها فى صينية الفرن حتى النضج ثم قدميها

المصدر: elbalad

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