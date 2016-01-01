هترجع جديدة.. طريقة سهلة لتنظيف الوسائد الصفراء



طريقة سهلة لتنظيف الوسائد الصفراء طريقة سهلة لتنظيف الوسائد الصفراء

في فصل الصيف يتصبب العرق بكميات كبيرة من اجسامنا خاصة اوقات النوم ويتسرب بعضه للوسادة وبمرور الوقت نجدها قد اتسخت واصبحت الوسائد صفراء.



ويقدم موقع "برايت سايد" طريقة سهلة لتنظيف الوسائد الصفراء وإرجاعها جديدة .



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المواد المستخدمة فى تنظيف الوسائد الصفراء:

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مسحوق الغسيل ومنظف غسالة الصحون المسحوق والبوراكس.طريقة تنظيف الوسائد الصفراءتحقق لمعرفة ما إذا كانت وسادتك قابلة للغسل ، ثم انزع غطاء الوسادة أو واقي الوسادة.احضر قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي ، وحركه في كوب من مسحوق مسحوق الغسيل ، وكوب من مسحوق مسحوق غسالة الأطباق ، ونصف كوب من البورق. حرك حتى يذوب كل شيء.صب هذا الخليط في وعاء كبير بما يكفي لنقع الوسائد وكوب من المبيض. دع وساداتك تنقع في هذا الخليط لمدة 30 دقيقة. لا تنسى أن تقلبهم في منتصف الطريق.ثم مرري الوسائد خلال دورة غسيل كاملة في الغسالة.