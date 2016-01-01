بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6

آخر الأخبارالصحة والجمال › بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6

صورة الخبر: فيتامين ب 6
فيتامين ب 6

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن أهمية فيتامين ب 6 لصحة الجسم، وحمايته من الأمراض.

وأشار الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد فيتامين ب 6.

1- منع جفاف الجلد.
2- يحمي من الإصابة بالإنيميا.
3- تعزيز صحة القلب.
4- تعزيز صحة المخ.
5- تقوية الجهاز المناعي.
6- مد الجسم بالطاقة.

اقرأ ايضا:
هل أمراض القلب وراثية؟.. جمال شعبان يجيب

وإليكم مصادر فيتامين ب 6 :
1- الحمص.
2- التونة.
3- السلمون الأحمر.
4- البطيخ.
5- الجبن القريش.
6- قرع العسل.
7- الأرز الأبيض.
8- السبانخ.
9- البصل.
10- الزبيب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager