بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن أهمية فيتامين ب 6 لصحة الجسم، وحمايته من الأمراض.
وأشار الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد فيتامين ب 6.
1- منع جفاف الجلد.
2- يحمي من الإصابة بالإنيميا.
3- تعزيز صحة القلب.
4- تعزيز صحة المخ.
5- تقوية الجهاز المناعي.
6- مد الجسم بالطاقة.
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