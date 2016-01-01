بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6



فيتامين ب 6 فيتامين ب 6

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن أهمية فيتامين ب 6 لصحة الجسم، وحمايته من الأمراض.



وأشار الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد فيتامين ب 6.



1- منع جفاف الجلد.

2- يحمي من الإصابة بالإنيميا.

3- تعزيز صحة القلب.

4- تعزيز صحة المخ.

5- تقوية الجهاز المناعي.

6- مد الجسم بالطاقة.

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اقرأ ايضا:هل أمراض القلب وراثية؟.. جمال شعبان يجيبوإليكم مصادر فيتامين ب 6 :1- الحمص.2- التونة.3- السلمون الأحمر.4- البطيخ.5- الجبن القريش.6- قرع العسل.7- الأرز الأبيض.8- السبانخ.9- البصل.10- الزبيب.