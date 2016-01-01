احذري.. الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي

الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي
الاستهلاك المفرط لعشبة الزنجبيل قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية أبرزها كثرة التبول ومشاكل فى الكلى، كما أنه يمكن أن يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا إليك أضرار الزنجبيل على الكلى والكبد والضغط.
كثرة التبول
الاستهلاك المفرط لشاي الليمون والزنجبيل يؤدي إلى كثرة التبول وحدوث مشاكل فى الكلى
حصوات الكلى
الزنجبيل بالكركم قد يسبب مضاعفات لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو حصوات المرارة.
الأسهال
الزنجبيل بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب الإسهال بسبب المكونات النشطة في الزنجبيل والتى تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء
أضرار الزنجبيل على الضغط والسكر
الزنجبيل يساعد في علاج مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم
أضرار الزنجبيل على الكبد
يحفز الزنجبيل إفراز الصفراء فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تحفيز المعدة ، مما يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي واضطراب في المعدة والكبد
أضرار الزنجبيل على المعدة
الزنجبيل ، عند تناول جرعات أعلى (أكثر من 4 جرامات في اليوم) ، قد يسبب حرقة معدة خفيفة. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى اضطراب المعدة والتجشؤ.
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