احذري.. الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي



الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي

الاستهلاك المفرط لعشبة الزنجبيل قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية أبرزها كثرة التبول ومشاكل فى الكلى، كما أنه يمكن أن يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا إليك أضرار الزنجبيل على الكلى والكبد والضغط.



كثرة التبول



الاستهلاك المفرط لشاي الليمون والزنجبيل يؤدي إلى كثرة التبول وحدوث مشاكل فى الكلى

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