هل أمراض القلب وراثية؟.. جمال شعبان يجيب

قام الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق بالرد على سؤال: هل إذا أصيب والديك بـ أمراض القلب فهذا يعني أنك ستصاب به أيضا؟، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكشف "شعبان"، أنه غير صحيح، مشيرًا إلى أن أمراض القلب ليست وراثية.
وتابع أن طبيبك يجب أن يعرف إذا كان والداك، أحدهما أو كلاهما، قد أصيب بأحد أمراض القلب قبل بلوغه الخامسة والخمسين من العمر.
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