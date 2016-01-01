هل أمراض القلب وراثية؟.. جمال شعبان يجيب

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أمراض القلب

قام الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق بالرد على سؤال: هل إذا أصيب والديك بـ أمراض القلب فهذا يعني أنك ستصاب به أيضا؟، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف "شعبان"، أنه غير صحيح، مشيرًا إلى أن أمراض القلب ليست وراثية.

وتابع أن طبيبك يجب أن يعرف إذا كان والداك، أحدهما أو كلاهما، قد أصيب بأحد أمراض القلب قبل بلوغه الخامسة والخمسين من العمر.

ونوه قائلًا ولكن الوراثة ليست قدرا، فأنت تستطيع أن تتحكم بالعديد من مسببات الخطر، كالتدخين أو البدانة أو نظامك الغذائي أو مستويات الكوليسترول في الدم.

المصدر: elbalad

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