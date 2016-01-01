شاهد.. إقبال كثيف لطلاب المرحلة الثالثة على معامل تنسيق آداب عين شمس

شهدت معامل تنسيق كلية الآداب بجامعة عين شمس، إقبالا كثيفا من طلاب المرحلة الثالثة، حيث فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة، يوم الخميس الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.
وأكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، أن معامل الحاسب الآلي بالكلية مستمرة في استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال توفير جميع الإمكانيات من خدمة الإنترنت إلى طباعة استمارة الرغبات وتوفير طاقم المساعدة الفنية المدرب على تخطي أي عقبة تقنية قد تواجه الطالب.
وأشار إلى توافر مسئولين وخبراء في عملية التنسيق ومدربين على الإجابة عن جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور فيما يتعلق بملء استمارة الرغبات والتوجيه الصحيح للطالب وتقديم الدعم المعنوى له، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس "كوفيد ١٩" من خلال تطهير وتعقيم المعامل كل ساعتين، فضلا عن التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات.
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