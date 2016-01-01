انتظمت اليوم، الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، الدراسة في المدرسة الثانوية الفنية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم التابع لـ صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.
وقد حرص الطلاب في أول يوم دراسة، على ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الكحولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما جلس الطلاب في الفصول بشكل يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.
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التعليقات على بالكمامات.. انتظام الدراسة في مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم
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