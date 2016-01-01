بالكمامات.. انتظام الدراسة في مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم



انتظام الدراسة في مجمع التعليم التكنولوجي انتظام الدراسة في مجمع التعليم التكنولوجي

انتظمت اليوم، الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، الدراسة في المدرسة الثانوية الفنية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم التابع لـ صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.



وقد حرص الطلاب في أول يوم دراسة، على ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الكحولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما جلس الطلاب في الفصول بشكل يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

قد يعجبك أيضا...

وكانت الدراسة بدأت أمس، السبت، في المدرسة الثانوية المهنية في أقسام تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا التبريد والتكييف، بينما بدأت الدراسة اليوم في المدرسة الثانوية الفنية في قسمي تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا.