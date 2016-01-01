أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2020/2021 في تخصصات "اللغة العربية، التربية الدينية، رياض الأطفال، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، أخصائي نفسي واجتماعي".
أما عن الشروط والاحكام للتقديم في هذه الوظائف فتتمثل في: أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.
ومن المقرر أن يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافآة شهرية نظير الجهود غير العادية.
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التعليقات على وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. تفاصيل
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