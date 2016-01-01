

بورش 911 معدلة تنطلق بقوة جبارة بورش 911 معدلة تنطلق بقوة جبارة

كشفت شركة كيفاني للتعديلات عن تطويرها لسيارة بورش 911 وحولتها لأكثر قوة وسرعة على الطريق بشكل ملحوظ.



وأعلنت الشركة التعديلات الألمانية عن إخضاع بورش 911 لبرنامج دعم مكونات السيارة بألياف الكربون وأضاف معدلات أداء لها وحولها لنسخة أكثر شراسة من النسخة القياسية.



وكشفت شركة التعديلات أن برنامج التعديلات التي خضع له طراز بورش 911 زودها بمكونات من ألياف الكربون وخاصة في العتبات الجانبية وغطاء المرايا بالإضافة إلى أجزاء أمامية وخلفية ومجموعة عادم رياضية.

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وتظهر بورش 911 المعدلة بجنوط أمامية مسبوكة بمقاس 21 بوصة، أما الجنوط الخلفية فبمقاس 22 بوصة بينما تنخفض السيارة بعد التعديلات بمقدار 20 ملم.وبفضل تعديلات كيفاني الألمانية أصبحت بورش 911 تنطلق بقوة 595 حصان لتضيف قوة إضافية للسيارة الرياضية الفاخرة التي تعد من الأشهر في تاريخ السيارات الرياضية بالإضافة لامتلاكها لشعبية كبيرة.يذكر أن هناك طفلة تدعى كلوي تشامبرز، تبلغ من العمر 16 عاما، نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي في عالم السيارات والسرعة عن طريق أحد طرازات بورش.وتمكنت الفتاة الصغيرة أن تحقق الرقم القياسي بسيارة بورش 718 بوكستر سبايدر في سباق التعرج –بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.وبذلك تكون السيارة بورش 718 بوكستر سبايدر هي الأسرع بالعالم فى سباقات التعرج، حيث استطاعت الفتاة تشامبرز تجاوز 51 مخروطا تم وضعها على مسافات متباعدة بـ 15 مترا بين كل منهم، وتم قطعها جميعًا في 47.45 ثانية فقط.وقادت كلوي خلال السباق سيارة بورش 718 بوكستر سبايدر بمواصفات قياسية بالكامل، من خلال محرك سعة 4 لترات بتنفس طبيعي يولد قوة 414 حصانا وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات.ويُمكن للسيارة التسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 4.4 ثانية فقط، في حين يتم تقديم سبايدر وكذلك شقيقتها كايمان GT4 مع ناقل حركة PDK اختياري.وفي نفس السياق صرحت الطفلة كلوي تشامبرز قائلة: "يبدو الأمر سهلًا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، فتجاوز 50 مخروطًا بأسرع وقت ممكن، ومحاولة تحطيم رقم قياسي، ومعرفة أنني لا أستطيع لمس أي مخروط، لقد شعرت بالتأكيد بالضغط، لقد عملت السيارة بشكل جميل، ووجدت التحكم الذي أحتاجه، شكرًا لعائلتي ولشركة بورشه لدعمهم لي وإيمانهم بي".