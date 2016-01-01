

هل تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على بطارية السيارة؟ هل تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على بطارية السيارة؟

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف بصورة مباشرة على بطارية السيارة، خاصة مع وجودها إلى جانب الموتور أسفل غطاء المحرك، لذلك تعد الحرارة المرتفعة هي السبب الرئيسي في تلف البطارية.



خبراء السيارات يوضحون أن الحرارة العالية تعمل على تبخير السائل داخل البطارية مما يؤدي إلى نقصانه، كما أن الصدأ على أطراف البطارية، يعمل على صعوبة تدفق التيار الكهربائي، لذلك تجد أن العمر الإفتراضي للبطاريات التي تستخدم في المناطق الحارة يكون أقصر.



ومن أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أداء البطارية هي: عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة، وأنظمة الترفيه داخل السيارة، وعمر السيارة، ونظام الإضاءة الداخلي والخارجي، والشحن الزائد للبطارية أو وجود خلل بنظام الشحن.

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لذلك ينصح خبراء السيارات بضرورة عمل الصيانة الدورية للبطارية، والحفاظ دائما على نظافة سطح البطارية، والتأكد من سلامة الأسلاك المرتبطة بها، وعدم ترك السيارة بدون تشغيل لفترات طويلة.