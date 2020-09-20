

أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2020 أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2020

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛ استقرارا مقارنة بالجنيه المصري وفقا لما أعلنه جدول سعر صرف العملات لدي البنك المركزي المصري.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.



الدولار بـ15.81 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية بنهاية الأسبوع

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وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.23 جنيه للشراء و 20.35 جنيه للبيع.وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.51 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع.ووصل سعر الـ100 الياباني مقابل الجنيه نحو 15 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع.فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.23 جنيه للشراء و 17.35 جنيه للبيع.وأخيرا وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.33 جنيه للبيع.