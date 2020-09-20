أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2020

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛ استقرارا مقارنة بالجنيه المصري وفقا لما أعلنه جدول سعر صرف العملات لدي البنك المركزي المصري.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
الدولار بـ15.81 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية بنهاية الأسبوع
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