سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 20-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 20-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في كافة البنوك المحلية والأجنبية خلال أيام العطلة الأسبوعية وذلك لليوم الثاني علي التوالي، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.69.
سعر الدينار الكويتى فى البنوك اليوم الأحد 20-9-2020
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.16 جنيه وللبيع 51.69، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الكويت الوطني انخفض الدينار الكويتي مقابل الجنيه ليسجل للشراء 47.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التعمير والإسكان تراجع الدينار ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80.
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