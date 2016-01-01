نحو 200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب كورونا وأكثر من 6.7 مليون إصابة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › نحو 200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب كورونا وأكثر من 6.7 مليون إصابة

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمرمريكية أرواح نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الإصابات 6.7 مليون حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة، إلى 199259 منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و764970 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تليها البرازيل والهند.

المصدر: جونز هوبكنز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نحو 200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب كورونا وأكثر من 6.7 مليون إصابة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18462

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager