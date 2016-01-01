مسؤول عسكري إسرائيلي لا يستبعد أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › مسؤول عسكري إسرائيلي لا يستبعد أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال

صورة الخبر: حسن نصر الله
حسن نصر الله

لم يستبعد قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام، أن يكون الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هدفا للاغتيال "في ظل ظروف معينة"، دون أن يحددها.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، وهو قائد المنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا، إنه "في ظل ظروف معينة، قد يكون الأمين العام لحزب الله هدفا"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا، لكن الأمور يمكن أن تتغير".

وأكد أنه في حال تمكن حزب الله من قتل جنود إسرائيليين "فلن يكون وحده من سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان".

ودعا برعام، نصر الله إلى "التصرف بعقلانية، وألا يعترف، بأثر رجعي، بأنه أخطأ في تقييم الرد الإسرائيلي، كما حدث له عام 2006".

المصدر: الأناضول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مسؤول عسكري إسرائيلي لا يستبعد أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47775

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager