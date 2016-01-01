كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطة الوزارة لمواجهة الأفكار المتطرفة التى تبثها الجماعات المعادية فى عقول الشباب.
وتابع صبحي، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلا:" عندنا خطط كتير منها استخدام التنمية والرياضة، مشروعات وبرامج لتشغيل الشباب،التنمية السياسية عبر برلمان الشباب وبرلمان الطلائع، مشروعات ثقافية داخل الجامعات".
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن تحديات الدولة المصرية كبيرة للغاية وآمالها مع القيادة السياسية أكبر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير الرياضة يعلن موعد عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق