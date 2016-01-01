وزير الرياضة يعلن موعد عودة الجماهير للملاعب.. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطة الوزارة لمواجهة الأفكار المتطرفة التى تبثها الجماعات المعادية فى عقول الشباب.

وتابع صبحي، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلا:" عندنا خطط كتير منها استخدام التنمية والرياضة، مشروعات وبرامج لتشغيل الشباب،التنمية السياسية عبر برلمان الشباب وبرلمان الطلائع، مشروعات ثقافية داخل الجامعات".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن تحديات الدولة المصرية كبيرة للغاية وآمالها مع القيادة السياسية أكبر.

وأوضح أشرف صبحى، أن وزارة الشباب نفذت توجيهات السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية للتصدي لكل ما هو شعبى.

وعن عودة الجماهير للملاعب،أكد وزير الشباب أن موعد عودة الجماهير للملاعب سيكون بعد الانتهاء من فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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