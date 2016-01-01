أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بدأ في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.
وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد- من خلال تصريحاته- للرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".
وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحمد عيد عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي.. ورمضان صبحي حُر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق