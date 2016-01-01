الخرباوي: الإخوان تعمل على تغييب الوعي المصري بنشر فيديوهات مفبركة.. فيديو

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صورة الخبر: ثروث الخرباوي
ثروث الخرباوي

قال ثروث الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعلم جيدا أن المصريين لن ينصاعوا وراء دعواتهم للتظاهر، ولهذا يقومون بتجميع بعض الأعداد في "حارة"، ويتم تصويرهم، ومن ثم ينتقلون من مكان إلى آخر؛ حتى يثيروا البلبلة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على تغييب الوعي المصري في ظل ما الإعلام المصري يقوم بتقويم ونشر الوعي الإيجابي في البلاد، مشددا على أن جماعة الإخوان هي جماعة شيطانية، وتريد إسقاط الدولة المصرية.

وشدد على أن الجماعة الإرهابية أداة في أيدي أجهزة المخابرات المعادية، من أجل هدم مصر وتقليل أي إنجاز يتم داخل البلاد، كما أن الجماعة تعمل على تزييف الواقع من خلال بث فيديوهات مفبركة.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية تعاقدت مع منظمات محترفة للعمل على إثارة عواطف المصريين، مشيرا إلى وجود تواصل بين المقاول الهارب محمد علي وإبراهيم منير قيادي الإخوان.

المصدر: elbalad

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