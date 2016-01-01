عرضت قناة الحدث تقريرا عن مصدر كوفيد 19 حيث أن عالمة الفيروسات الصينية الهاربة "لي مينغ يان" خرجت عن صمتها و صرحت أن فيروس كورونا صنع في الصين و تحديدا في مدينة ووهان في مخبأ سري لا يعرفه أحد.
نشرت الباحثة الصينية ورقة علمية تعتبر دليلا يؤكد إدعاءها بأن الفيروس مصنع في ووهان و قد صنع في فترة 6 أشهر فقط، مشيرة إلى ان فيروس كورونا أظهر خصائص بيولوجية لا تتوافق مع فيروس حيواني المنشأ.
ووفقا لتصريح للدكتورة الهاربة "إن قصة أن الفيروس قد نشأ في سوق اللحوم هي ستار دخان لأن كورونا تم إنشاؤه في المختبر و انتشر في العالم لإحداث ضرر كهذا".
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التعليقات على فيديو -باحثة صينية هاربة تكشف مصدر كورونا الحقيقي
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