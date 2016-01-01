سيد ماضي: الإخوان تواصلوا معي لتنفيذ فيديوهات مفبركة تثير الفوضى.. فيديو



سيد ماضى سيد ماضى

كشف سيد ماضى،الناشط سياسى والعضو السابق بحركة 6 ابريل، إن جماعة الإخوان الإرهابية طلبت منه أن يقوم بتصوير وإنتاج بعض الفيديوهات المفبركة ولكنه رفض تمامًا ذلك كونه لا يتاجر بقضايا الوطن، بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تهدم مؤسسات الدولة



وأضاف "ماضى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله طلبت منه منذ أيام عمل فيديو يهاجم فيه رموز الدولة المصرية، نظير مبلغ مادى والسفر للخارج،ولكن رفض تمامًا،



وتابع:"الواحد لما يعمل الصح حتى لو متأخرا أحسن ما تعملوش خالص".

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وأكد "ماضى"، أنه منذ الفيديو الذى أطلقه فى اعقاب أحداث سبتمبر الماضى من عام 2019، والذى استغلتة قنوات الإخوان فى الترويج لمخططها التخريبى، وهو لا يلاحق أمنيًا مطلقًا كما يزعم البعض،ولا يوجد عليه قضايا الآن،وتابع:"علشان محدش يقول أنا بقول الكلام ده ..بل أنى عملت قضية رد اعتبار فى قضية قديمه فى أحداث الثورة وتمكنت على أثرها من تعديل شهادة الخدمة العسكرية واستخراج جواز السفر ".من جانبه أكد "الإبراشى"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعانى من سلسلة من الانهيارات منذ ثورة 30 يونيو عندما لفظهم الشعب وحتى الآن، ولكن الاتهامات المتبادلة بين الإخوان الآن داخليًا من اتهامات جنسية ومالية وأخلاقية تؤكد أنها تفككت وسقطت بالكامل، وتابع:"منذ 30 يونيو لم تشهد جماعة الإخوان الإرهابية تفكك بهذ الشكل".