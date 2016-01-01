كشف سيد ماضى،الناشط سياسى والعضو السابق بحركة 6 ابريل، إن جماعة الإخوان الإرهابية طلبت منه أن يقوم بتصوير وإنتاج بعض الفيديوهات المفبركة ولكنه رفض تمامًا ذلك كونه لا يتاجر بقضايا الوطن، بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تهدم مؤسسات الدولة
وأضاف "ماضى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله طلبت منه منذ أيام عمل فيديو يهاجم فيه رموز الدولة المصرية، نظير مبلغ مادى والسفر للخارج،ولكن رفض تمامًا،
وتابع:"الواحد لما يعمل الصح حتى لو متأخرا أحسن ما تعملوش خالص".
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التعليقات على سيد ماضي: الإخوان تواصلوا معي لتنفيذ فيديوهات مفبركة تثير الفوضى.. فيديو
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