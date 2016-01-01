ماذا يفعل معجون الأسنان فى الشعر

يدعي الكثير من الناس أن وضع معجون الأسنان في شعرك آمن وفعال لمجموعة متنوعة من الأغراض، فاستخدام معجون الأسنان لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه ومساعدة شعرك على النمو والمساعدة في تلوين شعرك ليست سوى بعض الادعاءات.
ماذا يفعل معجون الأسنان لشعرك؟
ووفقا لموقع healthline لم يتم إجراء أي بحث طبي لإثبات ما يحدث لجدول شعرك عند وضع معجون الأسنان ويمكن أن توفر المكونات الفردية لتركيبة معجون الأسنان بعض المؤشرات على كيفية تأثيرها على شعرك ، ولكن تختلف كل صيغة.
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