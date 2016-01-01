

طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات

تحرص السيدات المحجبات على ارتداء البنطلونات الچينز الواسعة، ما يجعل مظهرهن أقرب إلى الرجولة، تقول شيماء الخواجة ستايليست، إضافة المظهر اللائق للمرأة المحجبة عند ارتداء البنطلون الواسع يجب اتباع التعليمات الآتية..



البنطلون الواسع المقلم:



تصدر موضة البنطال الواسع المقلم صيحات الموضة هذا العام، فهو عملي وبسيط وسهل الحركة ويناسب المحجبات وغير المحجبات، ويعد قطعة مميزة لإطلالتك هذا العام مع تنسيقه بقطع أخرى مختلفة.

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العديد من الاستايلات للبنطال الواسع، منه الهاي ويست السادة، والمقلم بالطول، والمربعات، والكاروهات، وهو مناسب للخروجات الليلية كإطلالة كاجوال بسيطة.ويمكنك ارتداء البنطال الواسع مع بلوزة سادة وحزام على الوسط وصندل صيفي بكعب صغير، كذلك يمكن اختيار جاكيت جينز قصير مع توب للبنطال الواسع المقلم.بنطلون جينز واسع للمحجبات:- اضيفي الى البنطلون لمسة أنوثة بارتداء حزام متوسط العرض حتى لا يكون مظهرك بالكامل كقطعة واحدة دون تفاصيل- ارتدي القميص وادخليه داخل البنطلون مع اضافة الچاكيت الچينز أو القماش- يمكنك انتعال الحذاء الرياضي والباليرينا والصندل والحذاء الكلاسيكي مع هذا الستايل من البنطلونات الچينز- انتبهي من أن يقودك حرصك على ارتداء البنطلون الواسع من أجل الحجاب الى أن يبدو مظهرك غير متناسق- ارتدي الاكسسوارات كاملة مع البنطلون الچينز الواسع لإظهار أنوثتكالبنطلون الواسع للمحجبات:البنطلون الواسع يمكن تنسيقه مع شيميز أو توب أو تيشرت، ويمكنك ارتداء كارديجان طويل عليه، كما يمكنك ارتداؤه على حذاء عالٍ أو أحذية رياضية، وفى كل الأحوال، يعتبر البنطلون الواسع، قطعة مُريحة تتماشى معكى فى أى وقت.البنطلون الواسع مشجر:يمنحك البنطلون الواسع شكل أنيق و محتشم فى نفس الوقت، ويمكنك ارتدائه بأكثر من طريقة وأسلوب، بالإضافة إلى أن هذا النوع من البنطلونات يساعدك على سهولة الحركة ولا يشعرك بحرارة الجو المرتفعة.يتميز البنطلون الواسع بأنه متعدد الأشكال و النقوشات التى يمكنك ارتداءه فى جميع المناسبات ، لذلك نقدم لكم مجموعة من الأفكار التى تساعدك على ارتداء البنطلون الواسع بإطلالة أنيقة ومميزة.