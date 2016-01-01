الإخوان يمتلكون جهاز مخابرات للمتابعة والمراقبة والاختراق ..فيديو



جماعة الاخوان المسلمين جماعة الاخوان المسلمين

قال الدكتور أحمد الشوربجي الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتهم على يد حسن البنا أنشأوا جهازا للمخابرات داخل الجماعة كان يقوده محمود عساف.



وأضاف الدكتور أحمد الشوربجي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هذا الجهاز يقوم بأعمال مثلما تقوم بها أجهزة المخابرات.



وتابع الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي أن هذا الجهاز كان يقوم بعمليات اختراق ومتابعة ومراقبة وهو الذي كان يعطي جميع الاؤامر للعمليات التي يقومون بها.

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وأوضح الشوربجي أن هناك تطور كبير فى جماعة الاخوان حتي وصلوا للجان الإلكترونية التى يعملون عليها حاليا.وأشار إلى أن هذه المعلومات عن جماعة الإخوان المسلمين مثبت فى كتب وأحاديث كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين.