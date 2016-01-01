قال الدكتور أحمد الشوربجي الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتهم على يد حسن البنا أنشأوا جهازا للمخابرات داخل الجماعة كان يقوده محمود عساف.
وأضاف الدكتور أحمد الشوربجي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هذا الجهاز يقوم بأعمال مثلما تقوم بها أجهزة المخابرات.
وتابع الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي أن هذا الجهاز كان يقوم بعمليات اختراق ومتابعة ومراقبة وهو الذي كان يعطي جميع الاؤامر للعمليات التي يقومون بها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الإخوان يمتلكون جهاز مخابرات للمتابعة والمراقبة والاختراق ..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق