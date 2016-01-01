لو انت مجند فى الداخلية.. استخرج أوراق الخدمة العسكرية من الانترنت فى دقائق

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انتهجت وزارة الداخلية اسلوبا حديثا يعتمد على منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية، فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك ما اكد عليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



تتقدم وزارة الداخلية بخطى سريعة لادخال التكنولوجيا الحديثة فى كافة قطاعاتها ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى فى كافة مؤسسات الدولة، حيث قامت وزارة الداخلية بإنشاء موقع الوزارة الالكتروني على الانترنت، واطلقت من خلاله عدة بوابات لخدمة المواطنين تمكنهم من استخراج الأوراق الخاصة بهم دون مشقة الذهاب الى المصالح الحكومية واضاعة الوقت، بدأ الحصول على الأوراق والمستندات الحكومية يتم بشكل سهل وسلس وفى خلال دقائق.



وجاء من ضمن الخدمات المقدمة على موقع وزارة الداخلية"بوابة الادارة العامة لشئون المجندين" ، والتى يتمكن من خلالها المواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بالوزارة استخراج تصريح السفر، وبدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة، وايضا شهادة الخبرة .

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ويرصد صدى البلد بالصور خطوات الدخول للموقع والحصول على الخدمات المقدمة :- لإستخدام الخدمة يرجى فتح بوابة الوزارة الالكترونية.- ثم الدخول على دليل الخدمات فى اعلى الصفحة.- اختيار خدمة التجنيد من أسفل الصفحة على اليسار.- ستفتح صفحة الادارة العامة لشئون المجندين.- بمنتصف الصفحة "خدمات تقدم من خلال الانترنت".- اسفلها خدمات استخراج تصريح السفر وشهادة الخبرة.- ايضا بجوارهم خاصية استخراج بدل فاقد/تالف لشهادة الخدمة.- البوابة مدعومة بآليات دفع وتحصيل الكتروني.- يوجد خاصية للاستعلام عن الطلبات السابقة.تفاصيل استخراج مستندات خاصة بالتجنيد :إجراءات استخراج شهادة بدل الفاقد أو التالف، وشهادة بدل الفاقد المستحدث، وتصريح السفر للخارج، وضم مدة الخدمة العسكرية- الشخص ذاته او بتوكيل عنه.- شهادة انهاء الخدمة العسكرية أو صورة منها.- بطاقة تحقيق الشخصية.- ملف فحص من الإدارة.اجراءات تعديل درجة الأخلاق :- الشخص ذاته او بتوكيل عنه.- صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق و مقدمة إلي الإدارة العامة لشئون المجندين.- شهادة رد اعتبار من المحكمة اذا سبقت محاكمته و ذلك بعد مرور سنة علي الاقل من انتهاء خدمته.- مستخرج جزاءات و محاكمات معتمد و مختوم من الجهة السابق التجنيد بها.- شهادة انهاء الخدمة العسكرية أو صورة منها.- بطاقة تحقيق الشخصية.- ملف فحص من الإدارة.يأتى ذلك ذلك إستمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.