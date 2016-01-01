تجاوز عدد الوفيات في إيران 24 ألفا جراء فيروس كورونا، فيما أعلنت السلطات الصحية أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية السبت، إنها سجلت 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 419.043، وأعلنت أيضا عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 24.118.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 375.632، مشيرة إلى أن 3.893 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إيران.. معظم الأقاليم بوضع صحي خطير ووفيات كورونا تجاوزت 24 ألفا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق