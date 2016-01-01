ليبيا.. العثور على 6 مهاجرين مصريين غير شرعيين مكبلين بالسلاسل في طبرق (فيديو)

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العثور على 6 مهاجرين مصريين غير شرعيين

عثرت قوات الأمن الليبية على 6 مهاجرين مصريين غير شرعيين مكبلين بالسلاسل في مدينة طبرق شرق البلاد، وقد بدت عليهم آثار التعذيب، وتم إسعافهم ونقلهم إلى مكان آمن.

وأفاد مراسلنا، أنه بعد ورود معلومات إلى قسم التحري في مركز مدينة طبرق، الثلاثاء الماضي، عن وجود وكر ومخزن للهجرة غير الشرعية بجنوب منطقة الفرين شرق مدينة طبرق، جرى على الفور تكليف قوة أمنية تابعة لمركز المدينة بقيادة المقدم حمدين شرفاد وبمساندة من الكتيبة 401 التابعة للقيادة العامة بأمرة الصافي عبدالنبي وبمساندة من مديرية أمن الأشهب، وتمت مداهمة المخزن حيث عثر على 6 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية، مكبلين بالسلاسل الحديدة وتظهر عليهم آثار التعذيب.

وذكر المراسل أنه تم إسعاف المهاجرين الستة ونقلهم إلى مكان آمن.

المصدر: RT

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