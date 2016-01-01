أعلنت المجموعة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة فولكس واغن عن شاشة جديدة ستعرف باسم Head up، والتي سيتم إضافتها إلى طرازها الفاخر ID.3.
وكشفت المجموعة الألمانية عن مواصفات الشاشة الجديدة التي تقبع في الزجاج الأمامي، التي تسمح بالتعرف على بيانات السيارة ومعلومات القيادة إلى جانب أنظمة الملاحة وكافة البيانات المطلوبة لمحيط السيارة لمزيد من الرؤية الخالصة للسائق، والتي ستساعد السيارة في مواجهتها على الطرق الوعرة.
وكان من المقرر أن يتم طرح طراز ID.3 الجديد الصيف المقبل من العام الجاري، من خلال منصة الشركة الألمانية في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، والذي تم إلغاءه بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.
ونشرت فولكس واغن رابط العرض الافتراضي لجناحها بمعرض جنيف الملغي من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يمكن تفقده بطريقة ثلاثية الأبعاد وبزاوية 360 درجة.
الجدير بالذكر أن شركة فولكس واغن الألمانية للسيارات قد أعلنت مد فترة تعليق الإنتاج في مصنعها في تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية لأسبوع إضافي، بسبب أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا.
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التعليقات على لمواجهة الطرق الوعرة: تقنية جديدة من فولكس واغن
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