

لمواجهة الطرق الوعرة: تقنية جديدة من فولكس واغن لمواجهة الطرق الوعرة: تقنية جديدة من فولكس واغن

أعلنت المجموعة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة فولكس واغن عن شاشة جديدة ستعرف باسم Head up، والتي سيتم إضافتها إلى طرازها الفاخر ID.3.



وكشفت المجموعة الألمانية عن مواصفات الشاشة الجديدة التي تقبع في الزجاج الأمامي، التي تسمح بالتعرف على بيانات السيارة ومعلومات القيادة إلى جانب أنظمة الملاحة وكافة البيانات المطلوبة لمحيط السيارة لمزيد من الرؤية الخالصة للسائق، والتي ستساعد السيارة في مواجهتها على الطرق الوعرة.

وكان من المقرر أن يتم طرح طراز ID.3 الجديد الصيف المقبل من العام الجاري، من خلال منصة الشركة الألمانية في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، والذي تم إلغاءه بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.



ونشرت فولكس واغن رابط العرض الافتراضي لجناحها بمعرض جنيف الملغي من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يمكن تفقده بطريقة ثلاثية الأبعاد وبزاوية 360 درجة.

الجدير بالذكر أن شركة فولكس واغن الألمانية للسيارات قد أعلنت مد فترة تعليق الإنتاج في مصنعها في تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية لأسبوع إضافي، بسبب أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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وقال توم دو بليسيس رئيس فولكسفاجن بالولايات المتحدة في بيان رسمي إن صحة وسلامة موظفيه تظل "على رأس الأولويات"، وأكد أن جميع الموظفين سيحصلون على أجورهم كاملة خلال فترة التوقف.الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات فولكس فاجن قد صرحت فى اجتماع لها فى مدينة فولسبورج ان استثماراتها تمثل حوالى ثلث النفقات التى للمجموعة الالمانية من الفترة 2019 الى الفترة 2023.حيث تحدث الرئيس التنفيذى للمجموعة الألمانية هربرت ديس أنه قرر إعادة توجيهة الشركة نحو إقامة صداقة من نوع خاص مع البيئة وأن العمل مازال مستمرًا لزيادة الابتكار داخل جدران الشركة لإصدار الطرازات الأفضل من كل النواحي.وكانت المجموعة الألمانية لصناعة السيارات "فولكس واغن" قد كشفت عن الموقف النهائي الخاص بقرارات إنتاج وصناعة طرازات جديدة تحمل ناقل سرعة يدوي.وأكدت الشركة الألمانية العريقة أنها ستكون ملتزمة في إنتاج العديد من الطرازات التي تحمل ناقل السرعة اليدوي، القريب إلى قلوب محبي رياضات السيارات، وذلك خلال الأعوام المقبلة.